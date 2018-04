Kotimaa

Norjalainen sotilasosasto ylitti luvatta rajan Suomeen

Lapin Rajavartiosto tiedotti keskiviikkona tutkivansa epäiltyä alueloukkausta.Rajavartioston mukaan Norjan asevoimien moottorikelkoilla liikkunut sotilasosasto on viime viikon torstaina ilman lupaa ylittänyt rajan Norjasta Suomeen ja takaisin Norjaan.Tapahtumapaikka sijaitsee Enontekiön kunnan pohjoisosan tunturialueella.Asiassa suoritetussa tapahtumapaikkatutkinnassa ylityksen on todettu tapahtuneen noin kilometrin metrin matkalla, ja se on ulottunut enimmillään noin 400 metriä Suomen puolelle.Tapaus tuli tietoon Norjan sotilasviranomaisen tekemän ilmoituksen perusteella. Asian selvittämistä jatketaan yhteistoiminnassa Norjan viranomaisten kanssa.