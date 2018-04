Kotimaa

Aurinkoinen sää jatkuu – perjantaina mitataan yli 10 asteen lämpötiloja

SÄÄ Keskiviikkona aurinkoinen ja poutainen korkeapainesää jatkuu.

Tuuli on koko maassa heikkoa.



Päivälämpötila on 5 - 10 astetta, maan pohjoisosassa 0 - 5 astetta. Aivan pohjoisimmassa Lapissa voi tulla lumikuuroja.



Torstaina sää on edelleen heikkotuulista, poutaista ja hyvin aurinkoista. Sää myös lämpenee hieman, päivälämpötila kohoaa maan eteläosassa yli 10 asteeseen, Lapissakin 5 asteen vaiheille.



Perjantaina aurinkoinen sää jatkuu ja lämpötila voi kohota pohjoisessakin jo 10 asteen vaiheille, etelässä yleisemmin sen yläpuolelle.







