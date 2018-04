Kotimaa

Eduskunnan tarkastusvaliokunta SDP:n linjoilla: Supon koko toiminnan parlamentaarinen valvonta tarkoituksenmuk

Eduskunnan tarkastusvaliokunta SDP:n linjoilla: Supon koko toiminnan parlamentaarinen valvonta tarkoituksenmukaista 10.4. 19:36

”Kattava valvonta on omiaan lisäämään luottamusta.”

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mielestä on tarkoituksenmukaista, että tuleva tiedusteluvalvontavaliokunta valvoo suojelupoliisin koko toimintaa tiedustelulakien tultua voimaan. Valiokunnan lausunnon mukaan tämä on tarpeen, koska supon toimivaltuudet ja resurssit lisääntyvät.



– Kattava valvonta on omiaan lisäämään luottamusta ja turvaamaan toiminnan hyväksyttävyyttä myös kansalaisten näkökulmasta, kun itse toiminta on sen luonteen mukaisesti pääosalta salassa pidettävää, tarkastusvaliokunta sanoo lausunnossaan.



Erityisesti oppositiopuolue Sdp on rummuttanut supon laajan parlamentaarisen valvonnan tärkeyttä, mutta puhemiesneuvosto ei kirjannut sitä tiedusteluvaliokunnan tehtäväksi työjärjestykseen.