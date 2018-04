Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Mitä vapautettu purukumi kertoo?

Edistys on hidasta, mutta se on silti edistystä.

Nikotiinipurukumi on osoitus siitä, että Suomi on muuttunut paremmaksi paikaksi.Nikotiinipurukumin tarkoitus on helpottaa tupakoinnin lopettamista. Se on tutkitusti tehokasta.Nikotiinipurukumissa ei ole nikotiinin lisäksi muita haitallisia aineita. Savukkeessa niitä on noin 4 000. Tupakkaan verrattuna purukumi on pulmunen.Kun nikotiinipurukumi selvästi edistää kansanterveyttä, voisi ajatella, että yhteiskunnan kannattaa kaikin keinoin kannustaa tupakoitsijoita vaihtamaan purukumiin tai muihin nikotiinikorvaustuotteisiin.Apteekkarit ovat eri mieltä.Purukumien käyttö alkoi Suomessa yleistyä 1990-luvulla. Aluksi nikotiinikorvaustuotteita sai myydä vain apteekeissa. Silloinen sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre (sd) käynnisti tupakanvastustajien ehdotuksesta lakimuutoksen vuonna 2005, jotta korvaavia tuotteita saisi sieltä, mistä tupakkaakin.Apteekkarit vastustivat tiukasti. Heidän mielestään nikotiinikorvaustuotteista ei juuri ole hyötyä käyttäjälle ilman apteekkitason opastusta. Oikeasti he halusivat varjella liikevaihtoaan ja itsehoitolääkkeiden täyttä monopolia.Laki muuttui vuonna 2006. Nikotiinipurukumin myynti kasvoi saman tien parikymmentä prosenttia. Hinta putosi heti noin 25 prosenttia.Katastrofeja ei tullut.Apteekkarit marisivat pari vuotta. Siinä kaikki.Nyt tuntuisi älyttömältä, jos nikotiinikorvaustuotteita saisi vain apteekeista. Yhtä hullua olisi, jos kirjakaupan pitämiseen tarvitsisi viranomaisen luvan. Vielä 1980-luvulla sellainen vaadittiin.Siihen aikaan Suomeen ei saanut tuoda ulkomailta vehnäjauhoa ollenkaan. Suomalaisesta jauhosta ei syntynyt kunnon pastataikinaa. Pastakoneiden omistajat mankeloivat pullataikinaa. Ehkä sillekin oli jotain käyttöä.Vuoteen 2002 kirkollisina juhlapäivinä ei sallittu maallisia huveja, kuten elokuvien esittämistä ja tanssia. Poliisilta sai toki hakea erityislupaa.Kauppojen ja parturi-kampaamoiden aukioloajat vapautuivat 1.1.2016. Aivan, siitä on vasta kaksi vuotta ja risat. Kuinka kummalta tuntuisikaan nyt vaatia niitä sulkemaan ovensa jollain tietyllä kellonlyömällä.Uudistuksia on tehty vähän. Osa niistä on ollut epäonnistuneitakin. Huokailua ja manaamista sen sijaan on ollut niin paljon, että voisi kuvitella tilanteen vain huonontuneen. Ei ole.Edistys on hidasta, mutta se on silti edistystä. Suomi on hieno maa ja paranee kaiken aikaa.Viime vuosina olemme taivastelleet mopoautojen vaarallisuutta. Nyt on harkinnassa uudistus, joka sallisi korvata mopoauton nopeusrajoitetulla henkilöautolla. Se olisi fiksua.Ehkä siitäkin tulee totta. Joskus.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.