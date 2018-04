Kotimaa

Korkeapaine vahvistuu – lähipäiviksi luvassa aurinkoista ja lämpenevää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on aurinkoista ja poutaista koko maassa, aamulla pilvisyys voi vaihdella. Pohjoistuuli on aamulla itärajalla kohtalaista tai navakkaa, tuuli heikkenee päivän mittaan.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4 – 8 astetta, pohjoisessa 0 - 4 astetta.Keskiviikkona aurinkoinen ja poutainen korkeapainesää jatkuu. Tuuli on koko maassa heikkoa.Päivälämpötila on 5 - 10 astetta, maan pohjoisosassa 0 - 5 astetta.Torstaina sää on edelleen heikkotuulista, poutaista ja hyvin aurinkoista.Sää myös lämpenee hieman, päivälämpötila kohoaa maan eteläosassa yli 10 asteeseen, Lapissakin 5 asteen vaiheille.