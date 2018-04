Kotimaa

Sää yllätti meteorologit

Sää onnistui yllättämään meteorologit maanantaina. Ennusteen virheestä saatiin kuitenkin nauttia vain eteläisimmässä Suomessa.Ylimpien päivälämpötilojen kolmen kärki oli: Porvoo 15,5 astetta, Espoo 14,9 astetta ja Helsinki-Vantaan lentoasema 14,7 astetta.– Keski-Euroopan lämmin ilma pääsi tänne paremmin kuin kuvittelimme, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman https://www.is.fi/haku/?query=tuomo+bergman

Miksi?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Matalapaineen reitti oli vähän erilainen. Se on aika tyypillistä, että parin vuorokauden ennusteissa rintaman paikka voi olla 100 kilometriä pielessä.

Kukaan ei syytä, vaan olemme tyytyväisiä.





– Ainahan ennuste on enemmän tai vähemmän pielessä, mutta nyt vaikutukset lämpötiloihin olivat aika suuret.Sadan kilometrin virhe riitti tuomaan lämpimän ilman Suomenlahden yli eteläisimpään Suomeen.– Mutta esimerkiksi Kankaanpäässä, Jämsässä, Juvalla ja monin paikoin Pirkanmaata jäätiin kolmeen asteeseen, Hämeenlinnassa ylin oli 7 astetta ja Mikkelin lentoasemalla 4 astetta.– 13–14 astetta oli kauttaaltaan linjan Turku–Lappeenranta eteläpuolella.

Entä Viro?

– Siellä mentiin yli 20 asteen, oliko 21 vai peräti 22 eteläisessä Virossa.

Ja sinne sen piti jäädä?





– Niin, luultiin, ettei se kunnolla pääse meille.

Tuliko lämpö ihan puskista vai Saharasta, kun on kerrottu hiekan samentaneen maanantaina etelärannikolla taivasta.

– Se on kiertänyt sieltä sun täältä. Lähinnä se on keskieurooppalaista ilmaa. Hiekka on tullut Saharasta monen mutkan kautta.

Pysyykö hiekka mukana mutkissa?

– Hiekka ei ole yhtä kevyttä kuin ilma eli se ei liiku suoraan ilman mukana, vaan saattaa tippua ylemmästä ilmasta alemmaksi. Ei se liiku ilman mukana noin vaan.

Tuliko hiekka siis tänne eri puhalluksella?

– Mutkia oikomalla voi sanoa lämmön tuoneen hiekkaa, mutta siellä oli mukana (himmentämässä taivasta) myös Keski-Euroopalle tyypillistä huonoa ilmaa.

Ilma näytti utuiselta.





– Siinä ei ollut (udun) kosteutta, vaan kaikenlaisia pienhiukkasia.

Entä jatko?

– Pohjoisesta tulee maanantain vastaisena yönä viileä rintama ja sataa vettä tai räntää tai lunta etelärannikkoa myöten. Onneksi tienpinnat ovat lämpimiä. Maanantaina aamulla kun pilvet alkavat hälvenemään, voi vähän jäätyä.– Päivästä tulee kolea ja aurinkoinen kuten lauantai oli. Jäädään viiteen asteeseen, mutta siitä se taas lähtee lämpenemään, korkeapaine vahvistuu ja tulee hienoja aurinkoisia säitä.– Korkea tulee pohjoisesta ja kierrättää lämpöä etelästä. Tämänhetkinen lämpö karkaa Venäjälle, mutta saadaan uutta lämmintä ja voidaan päästä 15 asteeseen.

Päästäänkö 20:een?

– Ei se täysin mahdotonta ole, mutta vaatii otolliset olosuhteet.