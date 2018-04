Kotimaa

Turun puukottaja istui koko oikeudenkäynnin käsiraudoissa – ”Meille on tullut pyyntö, ettei sitomista lopeteta

Käsiraudoissa istumiselle oltava vahvat perusteet

Oikeudenkäynti vankilassa

Epäilty: Tarkoitus oli katkaista kaulat

Turun vankilassa maanantaina alkaneen Turun puukotustapauksen oikeudenkäynti on poikkeuksellinen monella tapaa. Ei vähiten siksi, että siinäsyytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta samassa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällaisia syytteitä käsitellään oikeudessa.Oikeudenkäynnissä on myös useita muita harvinaisia yksityiskohtia.Oikeuden puheenjohtajapäätti pitää syytetyn Bouananen käsiraudoissa koko oikeudenkäynnin ajan, mikä on Suomesssa äärimmäisen harvinaista. Asian vahvistivat IS:lle oikeusalan asiantuntijat, joista kaikki eivät halua esiintyä nimellään.Nimellään asian vahvistaa 40 vuotta suomalaista väkivaltaa tutkinut, eläkkeellä oleva rikosylikomisario. Rautaheimo vangitsi uransa aikana lukuisia rikollisia, eikä muista yhtäkään tapausta, jossa syytetty olisi istunut oikeutta käsiraudoissa.– Todella poikkeuksellistahan se on. Harvinaista, mutta varmaankin perusteltua. Rautaheimo sanoo.Vartijoita lukuunottamatta Bouanane istuu salissa poikkeuksellisen yksin. Yleensä syytetyn vieressä istuvat tämän asianajaja ja mahdollinen tulkki, mutta Turun puukotusoikeudenkäynnissä sekä tulkki että syytetyn asianajajaistuvat Bouananesta erillään.istuu muutaman metrin hajuraon päässä päämiehestään. Heidän välillään on tyhjä pöytä. Tulkki taas istuu toisella puolella saloa ja hän puhuu mikrofoniin. Bouananella puolestaan on kuuloke korvassaan, johon hän saa simultaanitulkkauksen arabiaksi.Vangin sitominen oikeudessa perustuu tutkintavankeuslakiin. Siellä todetaa, että tutkintavangin välitöntä toimintavapautta saadaan tietyin perustein rajoittaa käsiraudoin, muovisella siteellä tai muulla vastaavalla tavalla.Rajoittaminen on sallittua vain, jos se on välttämätöntä karkaamisen estämiseksi kuljetuksen aikana, turvallisuusvaaraa tai huomattavaa omaisuusvahinkoa mahdollisesti aiheuttavan väkivaltaisen käyttäytymisen hillitsemiseksi eikä muuta estokeinoa ole, uhkaavan väkivallan torjumiseksi tai henkilönkatsastuksen turvaamiseksi.Oikeuden puheenjohtaja Tapio Katajamäki viittasi sitomispäätöksessään turvallisuusuhkaan.– Meille on tullut pyyntö, ettei sitomista lopeteta. Tämä liittyy sekä vastaajan itsensä että muiden henkilöiden turvallisuusnäkökohtiin, Katajamäki sanoi.Sitomista ei lain mukaan saa jatkaa pidempään kuin on välttämätöntä. Laissa todetaan myös, että ”kun tutkintavanki on kuultavana tuomioistuimessa, sitominen on lopetettava, jollei puheenjohtaja erityisistä syistä toisin päätä”. Juuri tähän pykälään Katajamäki nojasi päättäessään, että käsiraudat pysyvät Bouananen ranteissa.Bouananea myös vartioidaan tarkasti, sillä miehen välittömässä läheisyydessä päivysti jatkuvasti voimankäyttövälineillä varustautuneita vartijoita. Ainakin toisella oli vyöllään etälamautin.Lisäksi on erittäin harvinaista, että yhtä henkilöä koskeva oikeudenkäynti pidetään vankilassa. Yleensä vankiloissa on pidetty oikeudenkäyntejä, joissa syytettyinä on ollut useita vangittuja henkilöitä, esimerkiksi rikollisjengien jäseniä.– Tähänkin on varmasti perusteet olemassa. Se liittyy varmasti johonkin niin konkreettiseen turvallisuusperusteeseen, että näin on tehty. Tuskin on kyseessä yhden ihmisen ratkaisu. Täytyy muistaa se, että kyse on myös harvinaisesta rikostapauksesta. Vaikea tietää minkälainen uhka on olemassa, sisäinen vai ulkoinen. Perusteet kuitenkin löytyvät varmasti, Rautaheimo toteaa.Bouananen asianajaja Gummerus pitää poikkeuksellisena myös sitä, että tuomioistuinkäsittelyssä muutetaan kertomusta itselle vahingollisempaan suuntaan.– Minun näkemykseni on se, että hän kertoo nyt jollain lailla näkemyksiään eri tavalla kuin aiemmin. Se jää sitten tuomioistuimen harkintaan, että millainen merkitys kertomuksen muuttamiselle annetaan, Gummerus sanoi ruokatauolla.Aiemmin puolustus on kertonut, että tarkoituksena oli vain paeta kolmen ensimmäisen uhrin jälkeen.Ennen lounastaukoa oikeuden puheenjohtaja salli Bouananen käyttää lyhyen puheenvuoron, jossa hän kertoi ajatuksiaan teosta. Mies oli pyytänyt puheenvuoroa jo aikaisemmin ja hymyili, kun se kiellettiin.Ensimmäisen uhrin kohdalla ajatuksena oli, että tapan kaksi ihmistä ja katkaisen heidän päänsä. Kun murhasin ensimmäisen, en tiennyt enää mitä tehdä. Tarkoitus oli mennä piiloon ja tehdä myöhemmin ne teot. Katkaista kahden tai enemmän päät, Bouanane sanoi tulkin mukaan.Bouanane hymyili ja virnisteli näyttävästi myös istunnon alussa, jolloin median valokuvaajat olivat paikalla. Muutoin hän istui hiljaa naama peruslukemilla ja katseli ainoastaan eteensä.