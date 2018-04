Kotimaa

Nuoret miehet ja naiset saavat lapsia ennätysvähän – Petteri Orpo huolestui: ”Eiväthän he edes kohtaa”

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syrjäytyminen ja yksin jääminen on tragedia, johon on puututtava entistä päättäväisemmin.

Orpo

Yksinäisestä, vailla tekemistä ja tulevaisuudenuskoa olevasta nuoresta miehestä ei koskaan ole seurannut mitään hyvää.

Orpo

Orpon