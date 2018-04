Riihimäen naissurmasta tapposyyte: Uhri kuristettiin ”tunnekuohun vallassa” hengiltä ja riisuttiin mattoveitsellä

Kotimaa

Riihimäen naissurmasta tapposyyte: Uhri kuristettiin ”tunnekuohun vallassa” hengiltä ja riisuttiin mattoveitse

Hyvinkään käräjäoikeudessa luettiin tänään syyte 35-vuotiaalle miehelle 57-vuotiaan naisen taposta. Esitutkinnassa mies on myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman viime marraskuussa Riihimäellä.Syytteen mukaan mies löi ainakin kerran uhria päähän, jolloin uhri kaatui maahan. Mies asettui syytteen mukaan uhrin päälle ja vahvassa humalassa ja tunnekuohun vallassa kuristi uhria molemmin käsin kaulalta.Uhri ei tehnyt missään vaiheessa vastarintaa. Mies lopetti kuristamisen tunnusteltuaan pulssia kaulalta ja havaittuaan uhrin olevan eloton.Uhrin perus- ja välitön kuolemansyy oli kuristaminen. Myötävaikuttavana tekijänä kuolemassa oli haastehakemuksen mukaan alkoholi.Toissijaisesti 35-vuotiasta miestä syytetään törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tekoa edelsi riita.Miehen mukaan hänellä ei ollut tarkoitusta tappaa naista. Puolustuksen mukaan hän kurkusta kuristaessaan aiheutti ”huolimattomuudellaan tämän kuoleman”. Kuolema tuli puolustuksen mukaan täysin äkillisenä ja yllättävänä. Mies myönsi syyllistyneensä pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen.Asunnossa oli tekohetkellä taposta syytetyn lisäksi kaksi muutakin miestä, mutta he olivat haastehakemuksen mukaan ”sammuneina”. Kolmas mies saapui asunnolle joitakin tunteja teon jälkeen.Kaikkia neljää miestä syytetään hautarauhan rikkomisesta.Teon jälkeen uhrin päälle laitettiin sijauspatja. Taposta syytetty meni myöhemmin takaisin asuntoon yksin ja riisui mattoveitsellä uhrilta vaatteet ja kääri alastoman ruumiin petauspatjan sisään. Vainaja vietiin kesämökille Viitasaarelle auton tavaratilassa. Ensin uhri laitettiin ulkovaraston lattialle ja myöhemmin vintille. Uhri haudattiin lopulta metsäautotien kääntöpaikan läheisyyteen, josta hänet löydettiin.Poliisi tutki tapausta ensin katoamisena.Syyttäjä vaatii 35-vuotiaalle miehelle 9–10 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Yhtä miehistä syytetään rikoksentekijän suojelemisesta, sillä syyttäjän mukaan hän poltti Viitasaaren mökillä rannassa patjan ja kaksi pressua, joita käytettiin uhrin ruumiin paketoimiseen. Miehen mukaan hän ei tiennyt, mitä jätesäkeissä oli.Vain taposta syytetty on tällä hetkellä tutkintavankeudessa tämän asian takia.