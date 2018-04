Kotimaa

Mies tapettiin Vaasassa – ehti soittaa hätäpuhelun ennen kuolemaansa, epäilty poliisille ennestään tuttu

Ammuskelu johti loukkaantumiseen

Mies kuoli työtapaturmassa

Pohjanmaan poliisin mukaan lauantaina kuoli noin 38-vuotias mies saamiinsa vammoihin yksityisasunnossa Vaasan Huutoniemellä.Poliisin mukaan uhri oli onnistunut soittamaan hätäpuhelun ennen kuolemaansa.Ensihoidon ja sairaanhoidon ripeästä toiminnasta huolimatta miehen vammat olivat niin vakavat, ettei hänen henkeään pystytty pelastamaan ja hänet todettiin kuolleeksi sairaalassa.Poliisi on heti tapahtuman jälkeen, tekopaikan läheisyydestä, ottanut kiinni yhden miehen epäiltynä taposta. Rikoksesta epäilty on poliisille entuudestaan tunnettu ja hänet on aikaisemmin tuomittu henkirikoksesta Suomessa.Sunnuntaina puolesta Kristiinankaupungissa tapahtui noin kello 6 aamulla ampumavälikohtaus. Poliisin mukaan ammuskelu tapahtui hieman ennen kello kuutta yksityisasunnossa.Paikallinen mies sai osuman, hänet kuljetettiin pelastushelikopterilla sairaalaan ja hänen tilansa on vakaa.Poliisi on ottanut kiinni yhden miehen epäiltynä tapon yrityksestä. Rikoksesta epäilty on Kristiinankaupungista ja poliisille ennestään tunnettu.Perjantaina tapahtui Vaasan Sundomissa työtapaturma, joka johti yhden miehen kuolemaan.Mies oli ollut korjaamassa kuorma-autoa, kun kuorma-auton ylös nostettu hytti oli pudonnut miehen päälle.Mies kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan, mutta hän menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa.Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.