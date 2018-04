Kotimaa

Kommentti: Koko Supo pannaan valvonnan alaiseksi

Eduskunnan

Supon

Uudistus

hallintovaliokunta aloittaa kiistellyn tiedustelulakipaketin käsittelyn tällä viikolla.Ulkoasianvaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat esitystä jo käsitelleet, mutta ne eivät ota kantaa siihen, pitääkö lakipaketti saada voimaan kiireellisenä jo näillä valtiopäivillä. Puolustusvaliokunnan mukaan paketti on kuitenkin vietävä läpi ilman aiheetonta viivytystä.Lakipaketin kiireellisyydestä linjaa mietinnössään eduskunnan perustuslakivaliokunta, ilmeisimmin toukokuussa. Jos hallitus haluaa saada lait kiireellisenä voimaan viiden kuudesosan enemmistöllä, se vaatii eduskunnassa Sdp:n 35 kansanedustajan tuen, sillä Sdp:n ryhmä voi yksin kaataa lain kiireelliseksi julistamisen.Sdp:n tuki on kuitenkin tulossa, sillä demarit ovat saamassa läpi oman vaatimuksensa koko Suojelupoliisin parlamentaarisesta eli poliittisesta valvonnasta. Laaja valvonta on ollut Sdp:n ehto sille, että se tukee lakien kiireellisyyttä.Alun perin hallitus esitti vain Supon tiedustelutoiminnan valvontaa. Hallituspuolueet ovat näyttäneet Sdp:n vaatimuksille kulisseissa jo vihreää valoa.Jäljelle jää vielä tekninen kysymys siitä, miten asia kirjataan lakiin.poliittista valvontaa esittävät myös oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, jotka antoivat asiasta lausuntonsa pari viikkoa sitten.– Oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies naulaavat kirjallisissa lausunnoissaan yksiselitteisesti, että koko Suojelupoliisi on saatava parlamentaariseen valvontaan, IS:lle kerrotaan.Hallituspuolueet eivät ole koko Supon valvonnalle varsinaisesti lämmenneet, mutta Sdp on vaatinut sitä jo pitkään. Sdp:n mukaan koko Supon valvonta on perusteltua varsinkin nyt, kun sen rooli kasvaa entisestään.Uudistuksessa Supon päällikkösaa noin 100 uutta alaista analysoimaan tiedustelutietoja koti- ja ulkomailta. Pelttari antaa agenteilleen valtuuksia toimia ulkomailla ja saa salaisimmat tiedot pöydälleen.Lisäksi hän voi antaa ulkomaiselle tiedustelupalvelulle valtuudet toimia Suomen kamaralla yhteistyössä Supon (siis itsensä) kanssa. Yksi uutuus on sekin, että ulkomailla Supo voi seurata Suomen kansalaisia.Supon päällikön valta kasvaa huomattavasti.vie Supolta poliisivaltuudet, mutta ei valtaa. Päinvastoin. Puheita Supon poliisivaltuuksien poistamisesta pidetäänkin osin harhauttavina, sillä keinoja riittää jatkossa muun muassa salakuunteluun ja -katseluun sekä muuhun tiedonhankintaan.Vielä 2004(sd) Supo-kauden päätteeksi myös kokoomuksessa kannatettiin Supon parlamentaarista valvontaa. Asialla olivat kokoomuksen edustajatja, tuolloinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja. Sasi esitti eduskuntaan jopa viisihenkistä valvontaryhmää.Yksi laajan valvonnan motiivi on ollut se, että demarit karsastavat myös kokoomuksen vahvaa värisuoraa tiedustelutoiminnassa.Supoa johtaa kokoomuslainen Antti Pelttari ja(kok) johtaman sisäministeriön kansliapäälliköksi valittiin maaliskuussa kokoomuslainen, itsekin entinen Supon päällikkö. Sekä Pelttari että Salmi toimivat myös entisen sisäministerinerityisavustajina.Mielenkiintoinen näytelmä eduskunnassa nähdään, kun Supon valvontaa varten aletaan kasata eduskunnan historian ensimmäistä tiedusteluvalvontavaliokuntaa, varsinaista parlamentin kummajaista.Ja Supoa valvomaan valitun valiokunnan jäsenten nuhteettomuuden tarkistaa – kukapa muu kuin Suojelupoliisi.