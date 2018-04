Kotimaa

Viikko alkaa sateisena - tiistaina on aurinkoista

Aamulla on jo sateista lukuun ottamatta maan eteläisintä osaa. Maan keskiosassa sataa vettä tai räntää, pohjoisessa lunta.Iltapäivällä maan keskivaiheilla sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi lännestä alkaen. Illaksi vesi- ja räntäsateet siirtyvät etelään. Itä-Lapissa sataa illalla lunta. Pohjoisessa voimistuu huomattavasti luoteeseen kääntyvä tuuli.Päivälämpötila on maan eteläosassa sateettomalla alueella 10 astetta tai joitakin asteita yli, maan keskiosassa 2 - 3 astetta, pohjoisessa kahdesta asteesta viiteen pakkasasteeseen.Tiistaina sää on poutainen ja aurinkoinen lähes koko maassa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Keskiviikkona poutainen ja aurinkoinen sää jatkuu suuressa osassa maata.Päivisin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4 – 9 astetta, pohjoisessa enimmäkseen 1 - 5 astetta.Öisin on pakkasta koko maassa.