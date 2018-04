Kotimaa

Viranomaisilta täyskäännös: Sotaveteraanit saamassa sittenkin ilmaisen rokotuksen

Sotaveteraanit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

STM:n mukaan kunnat voivat tarjota maksutonta rokotetta

Käytäntö ei eroa muusta rokotustoiminnasta

”THL:n toiminta oli aika käsittämätöntä”

Käytännön asiat selvittämättä