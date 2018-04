Kotimaa

Venäjää nuolevassa idän jättikaapelissa voi vaania Kreml-uhka – näillä Suomen vaikuttajilla yhteys hankkeseen

Suomi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Buchananin





Cinian









Venäjän





”Tarvitaan vahva venäläisten mukanaolo”

Aalto-yliopiston