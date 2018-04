Kotimaa

Soten pelätään romuttavan mielen­terveys­palveluja – ”Psykoterapiaa tarvitsevasta tulisi kuin lainsuojaton”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raha siirtyisi maakunnille vapaasti käytettäväksi

Saarikko näkee muutoksessa mahdollisuuksia