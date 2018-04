Kotimaa

Mäntyharjun turmajuna seisoi paikoillaan ainakin kaksi viikkoa

8.4. 15:17

Mäntyharjun onnettomuuden säiliövaunuletka on venäläisen standardin mukainen ja seissyt paikalla ainakin kaksi viikkoa, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi STT:lle

Nurmen mukaan vielä ei tiedetä, kenen vaunut tai lasti ovat tai mistä mihin se on ollut matkalla.



Nurmen mukaan on ihan normaalia, että säiliövaunut odottavat paikallaan joitakin aikoja. Hän lisää, että vaunuja ei ole hylätty ja omistajaa selvinnee viikonlopun jälkeen, kun ihmiset ovat paremmin tavoitettavissa.



Vaunuja on letkassa yhteensä 50, ei 40, kuten aiemmin on kerrottu, Nurmi sanoo.