Tänään vietetään romanien kansallispäivää – Suomessa päivä ollut kalenterissa vuodesta 2014 8.4. 7:02

Tänään vietetään romanien kansallispäivää.

Päivän tarkoituksena on juhlia romanikulttuuria sekä nostaa esiin romaniväestön asemaa koskevia kysymyksiä.



Romanien kansallispäivää on vietetty eri maissa vuodesta 1971 lähtien. Tuolloin Lontoossa pidettiin ensimmäinen romanien kansainvälinen kongressi. Siellä hyväksyttiin muun muassa romanien oma lippu.



Suomessa romanien kansallispäivä on ollut kalenterissa vuodesta 2014.