Kotimaa

Varoitus Ruotsista: Itämeren uusi kaasuputki Venäjältä pelaa Putinin pussiin

Suomi

Hänen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putki

Putki lisäisi suunnattomasti riippuvuuttamme Venäjästä aikana, jolloin herra Putin vie maata pidemmälle autoritaarisuuden polulla.





Tampereen

Aallon