Kotimaa

Lotossa ei täysosumia – 6+1 -tuloksella voittaa yli 66 000 euroa

Loton kierroksella 14 onnetar – tai Veikkauksen lottokone – ei jakanut yhtään jättipottia. Voittosumma oli 1,2 miljoonaa euroa.6+1 -oikein tuloksia saatiin kolme kappaletta, ja niillä voittaa 66 024 euroa.Loton oikea voittorivi on 8, 13, 17, 30, 36, 37, 38. Lisänumero on 14 ja plusnumero 6.Lauantai-jokerin oikeat numerot olivat 8816848. Viimeinen numero on myös Jokerin tuplausnumero.Jokerissa saatiin kaksi 6-oikein tulosta, joista toinen pelattiin tuplattuna.