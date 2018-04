Kotimaa

Suuronnettomuuden vaara Mäntyharjulla jatkuu – torjuntatyöt venyvät huomiselle

7.4. 20:03

Vaarallista, herkästi syttyvää ainetta sisältävää vaunua ei ole saatu vielä siirrettyä pois riskialueelta.

Suuronnettomuusvaara Mäntyharjulla jatkuu edelleen, pelastuslaitos kertoo. Päivystävän palomestarin mukaan vaara on olemassa siihen saakka, kun erittäin herkästi syttyvää bensiinin lisäainetta sisältävä junanvaunu saadaan siirrettyä pois ja nestettä on maassa.



Vahingontorjunnan arvellaan kestävän huomiseen aamupäivän saakka.



Revenneestä säiliövaunusta on valunut vajaat 50 000 litraa lisäainetta maahan. Vaunu oli osa 40 vaunun letkaa, joka oli pysäköity sivuraiteelle. Vaunu meni toistaiseksi tuntemattomasta syystä päätypukista läpi ja repesi.