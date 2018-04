”Suuronnettomuus ympäristölle on jo tapahtunut” – Jopa 50 000 litraa herkästi syttyvää metyyli-tertbutyylieetteriä valui maastoon

Kotimaa

”Suuronnettomuus ympäristölle on jo tapahtunut” – Jopa 50 000 litraa herkästi syttyvää metyyli-tertbutyylieett

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulkeutuu helposti tuulen mukana

Paljon teollisuutta, paljon kemikaaleja