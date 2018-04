Kotimaa

Sami tajusi huumeongelmansa vasta kun oli puukottanut kaveriaan: ”Viihdekäyttö-sanasta pitäisi luopua”

Surkeinkin selvä päivä on parempi kuin yksikään huumepäivä.

Julkisuudessa

Vanhempien





Omat vanhempani joutuivat hakemaan minulle lähestymiskiellon ja sen minä rikoin.

Aineista





Sain alkoholin käytön loppumaan, mutta sain tilalle uuden riippuvuuden. Siihen aikaan lääkäriltä sai helposti diapameja. 25-vuotiaana olin koukussa bentsoihin, amfetamiiniin ja kannabikseen.

Sami





Jälkeenpäin