Kotimaa

Kommentti: Perussuomalaiset hyppäsi Putinin kelkkaan – jopa Karjalan menetys näyttäytyy hyvänä asiana

Perussuomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tuorein









Sikäli

Kun perussuomalaisten ulostuloja seuraa, puolueesta on tullut selkeästi Suomen Putin-mielisin puolue.





Mutta





Huhtasaarta