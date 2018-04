Kotimaa

Moni nainen vaurastuisi, jos uskaltaisi ottaa yhden ratkaisevan askeleen, varallisuusvalmentaja neuvoo

Suurin osa ihmisistä on sellaisia, jotka eivät tiedä omaa palkkaansa. Oma arvonsa pitäisi tuntea ja palkastakin pitäisi osata neuvotella.

Spårman: Aloittaminen on kaikille vaikein askel

Sijoittamisessa ja säästämisessä 20 prosenttia on puhdasta strategiaa ja loput on psykologiaa – jos oma ajatusmaailma ei tue vaurastumista, sitä ei tapahdu.