Eteläkarjalaisten lasten rokotekattavuus näytti romahtaneen – syyksi paljastui tiedonsiirtovirhe

6.4. 9:25

Puuttuvat tiedot lähetetään THL:lle.

Vuonna 2015 syntyneiden eteläkarjalaisten lasten MPR-rokotekattavuus ei olekaan hälyttävän alhainen. MPR-rokotus suojaa tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoissa rokotekattavuus ikäryhmässä oli vain noin 88 prosenttia. Valtakunnallinen vertailuarvo on melkein 95 prosenttia.



Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on selvittänyt Etelä-Karjalan alhaista lukua, ja selvityksessä ilmeni, että kyseessä on tiedonsiirtovirhe. Puuttuvat tiedot lähetetään THL:lle.



MPR-rokotekattavuuden tulee THL:n mukaan olla noin 95 prosenttia, jotta se tarjoaisi laumasuojan tuhkarokkoepidemiaa vastaan.