Perjantai on pilvinen ja sateinen – viikonloppuna poutaantuu!

Päivälämpötila vaihtelee perjantaina viiden asteen molemmin puolin.

Perjantaina Suomi kuuluu matalapaineeseen ja sää on sateista. Aamulla maan itä- ja pohjoisosassa sataa vettä, Lapissa räntää tai lunta. Päivän mittaan lounaasta saapuu vesisateita maan etelä- ja länsiosaan. Illalla Pohjanmaalta Perämeren rannikolle ulottuvalla alueella tulee myös räntää tai lunta.



Päivälämpötila vaihtelee viiden asteen molemmin puolin, Pohjois-Lapissa jäädään nollan tuntumaan. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen.



Lauantaina sää on aluksi aurinkoista ja poutaista koko maassa, aamulla Itä-Lapissa voi sadella vielä lunta. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy maan länsiosassa ja iltaa kohti Pohjanmaalla voi tulla jokunen tippa vettä. Illaksi sää pilvistyy myös maan itäosassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Luoteesta vähitellen lounaaseen kääntyvä tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 4–8 astetta, maan pohjoisosassa -1–4 astetta.



Sunnuntaina sää on poutaista ja maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä, pohjoisessa on aurinkoisempaa. Illalla maan länsiosassa kasvaa vesisateiden mahdollisuus. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 4–8 astetta, maan pohjoisosassa 0–4 astetta. Pohjois-Lapissa jäädään nollan tuntumaan.







