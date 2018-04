Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Hesa on paras, nuoret ei

Koska Walkers-talo on voittoa tavoittelematon turvapaikka nuorille Helsingin keskustassa, se on turha tila.

Helsinkiä johtaa alkoholisoitunutta baarinurkkaorkesteria muistuttava twemokraattisesti valittu The Jannit. Se edustaa modernia hallintotapaa, jossa narsismi ei tyydyty pelkästä vallasta, vaan janoaa rakkautta, ja siksi The Jannit pystyy tviittaamaan kodittomuudenkin positiiviseksi, koska keskuspuistossa laulaa lehtokerttu #stadinihanakevät.Viime aikoina hybris on saanut The Jannit luulemaan, että The Jannien toiminta perustuu normaalia valaistuneempaan tietoisuuteen, ja siksi The Jannit avaa polkupyöräkauden seisomalla mainospyörän kanssa lumihangessa eikä kukaan naura #Stadinihanapyöräkevät.Valaistunut tietoisuus tarkoittaa The Janneille sitä, että tviitataan kivoista asioista ja unohdetaan kasvava eriarvoisuus, jonka pahimmat seuraukset eivät ole sosiaaliset, vaan kaupunkikuvalliset #miksinälkäisetpukeutuvatniinharmaasti?The Jannit suoltaa ulkoa opeteltuja latteuksia kaupunkitilasta, erilaisuuden kirjosta, vaihtoehtoisuudesta ja kaupunkikulttuurista. Ja kun raha sitten kuiskii niiden korviin realiteetteja, The Jannit sulkee gallerioita, epäkaupallisia ajanviettopaikkoja, muuttavat kaupungintalon Virka-gallerian Iso-Janni Jan Vapaavuoren ajatusten temppeliksi ja palkkaavat pari ulkomaalaista maalamaan graffiteja Baanalle #graffititvähentäväteriarvoisuutta.Nuoret ovat ihania, etenkin helsinkiläisnuoret, mutta sitten on nuoria, jotka eivät käy eliitti- tai taidekouluja, vaan tuhlaavat potentiaalisia liiketiloja kunnianhimottomuuteensa #kuunnelkaaenemmänUltraBrata.Yksi potentiaalinen liiketila on vanhan linja-autoaseman tiloissa toimiva Walkers-talo, jota pitää Aseman lapset ry.Walkers-taloon pääsevät 13-18 -vuotiaat nuoret, se on suosittu, sitoutumaton, päihteetön, kaikkia suvaitseva, vapaaehtoistoimintaan perustuva paikka keskellä Narinkkatorin kaaosta. Siellä on aikuisvalvojia ja tiukat, hallittuun kasvuun nojaavat säännöt, joita moni lapsensa hylännytkin haluaisi lapsensa noudattavan.Koska Walkers-talo on voittoa tavoittelematon turvapaikka nuorille Helsingin keskustassa, se on turha tila, jonka paikalle ollaan rakentamassa äänestysikäisille baareja ja elokuvateattereita, joita ei ole juuri sillä kohdalla, vaan kaikkialla muualla 10–200 metrin säteellä.Onneksi Walkers-kahvilasta eroon haluava The Jannit pohdiskelee armollisesti, että Pasilasta voisi löytyä kiva paikka niille nuorille, joita ei aina haluta kotiin eikä pian edes kaupungin keskustaan, mutta Pasilan betonin seassa niiden syrjäytyminen ei haittaa aikuisten dokaamista #tsemppiänuorethesaoygöne!Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.