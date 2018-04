Suora lähetys klo 17: Vantaan kaupunginvaltuusto pui epäiltyä korruptiotapausta? Varapuheenjohtaja jätti tehtävänsä

Kotimaa

Suora lähetys klo 17: Vantaan kaupunginvaltuusto pui epäiltyä korruptiotapausta? Varapuheenjohtaja jätti tehtä

Selostustilaisuudessa valtuustolle esitellään kokouksessa päätettävänä olevia asioita yksityiskohtaisemmin, lisäksi voidaan käsitellään muita ajankohtaisia asioita. Selostustilaisuuksien päätteeksi pidetään usein myös kyselytunti, jonka aikana valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin viranhaltijoille ja johtajistolle.

