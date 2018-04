Kotimaa

IS:n yksinäisyysviikko herätti halun auttaa – ”Olemme saaneet puheluita ympäri Suomen”

Ilta-Sanomat

Vanhustyön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustelu auttaa näkemään yksinäisyyden asiana, jolle voi oikeasti tehdä jotain.

Yksinäisyyden