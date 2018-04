Kotimaa

Hovioikeus: Vainoaja ei yrittänytkään ajaa ex-puolisonsa yli – jarrutusjäljet olivat jonkun muun

Hovioikeus – toisin kuin Pohjois-Savon käräjäoikeus – katsoi, ettei vastaaja yrittänytkään ajaa autolla entisen avopuolisonsa yli Kuopiossa viime kesänä.Hovioikeus pudotti vankeusrangaistuksen pituuden yhdeksään kuukauteen. Samalla tuomio muuttui ehdottomasta ehdolliseksi.Miehen syyksi jäivät yhä vainoaminen ja neljä pahoinpitelyä. Mies vaati hovissa myös vainoamisesta tulleen tuomion kumoamista, mutta tämä vaatimus ei mennyt läpi.Käräjäoikeus tuomitsi miehen lisäksi törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Hovioikeus katsoi, että kyseisiä syytekohtia tuki vain ex-puolison oma kertomus tapahtuneesta.yliajoyritys tapahtui Niuvanniemessä sunnuntai-iltapäivänä 30. heinäkuuta. Syytteen mukaan mies oli havainnut ex-puolisonsa pyöräilemässä ja yrittänyt ajaa tämän päälle kevyen liikenteen väylällä.Ex-puolison kertoi onnistuneensa viime hetkellä väistämään kiihtynyttä vauhtia lähestyneen farmariauton. Välimatka auton ja pyörän välillä oli naisen mukaan vähimmillään noin metri. Nainen loukkaantui kaaduttuaan pyörällä tilanteessa maahan.Käräjäoikeuden mukaan auton nopeus oli 40 kilometriä tunnissa. Asfaltissa todettiin 141 sentin mittainen jarrutusjälki.Hovioikeuden näkemyksen mukaan jarrutusjäljet eivät liittyneet tapaukseen, sillä kumpikaan asianosaisista ei kertonut sellaisesta jarruttamisesta, josta tuollaiset jäljet olisivat voineet syntyä.Hovioikeus ei katsonut myöskään näytetyksi, että mies olisi ajanut kevyen liikenteen väylällä.– Riittävään varmuuteen rikoksesta ja vastaajan syyllisyydestä ei ainakaan yleensä voida päätyä vain sillä, että asianomistajan kertomus keskinäisessä vertailussa katsotaan uskottavammaksi kuin syytetyn kertomus, hovioikeus arvioi näyttöä.Koska yliajoa koskeva syyte hylättiin, mies vapautettiin maksamasta ex-puolisolleen 500 euron korvaukset kivusta ja särystä. Samalla mies vapautettiin ajokiellostaan.vainoamisesta ei kaatunut. Rikoksen taustalla oli pariskunnan 17 vuotta kestänyt seurustelusuhde, joka alkoi naisen ollessa vain 14-vuotias. Mies on viitisen vuotta naista vanhempi.Nainen jätti väkivaltaisen suhteen helmikuussa 2015. Ensimmäinen miehen syyksi luettu pahoinpitely tapahtui seurusteluaikana, kolme muuta suhteen päättymisen jälkeen.Vainoamiseksi kanssakäyminen muuttui viime vuoden helmikuussa, kun mies alkoi epäillä ex-puolisoaan uudesta suhteesta. Mustasukkaisuus ilmeni muun muassa uhkaavina viesteinä ja puheluina sekä jatkuvana seuraamisena ja tarkkailuna.Ex-miestään rauhoittaakseen nainen lähetti tälle muun muassa työvuorolistojaan, jotta tämä ei jatkuvasti yrittäisi ottaa yhteyttä. Varmistaakseen ex-puolisonsa olinpaikan mies vaati tätä lähettämään myös valokuvia huoneistoista, joissa hän vietti aikaa. Nainen myönsi myös suostuneensa exänsä kanssa viisi kertaa seksiin puoli vuotta kestäneen vainoamisen aikana.– (Vastaajan) menettely on... ollut omiaan aiheuttamaan (asianomistajalle) sellaisen vakavasti häiritsevän tilan, joka on muodostunut erittäin pelottavaksi tai ahdistavaksi ja hänen elämäänsä hallitsevaksi, hovioikeus arvioi vainoamista koskevaa syytettä.Vaikka valitus meni osin läpi, mies joutuu maksamaan ex-puolisolleen liki 2 000 euroa korvausta oikeudenkäyntikuluista hovin osalta. Oman asianajajansa kuluista miehen tulee korvata valtiolle vajaa kolmannes eli tuhat euroa.Ex-puolisolleen miehen on maksettava käräjillä määrätyt muut korvaukset, yhteensä runsaat 12 000 euroa.