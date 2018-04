Kotimaa

Esitutkinta valmis: Raahelaismiestä epäillään nyt kahden naisen murhasta sekä useista muista rikoksista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raahessa viime syksynä tapahtuneiden kahden henkirikoksen epäiltyä tekijää syytetään kahden murhan lisäksi kahdesta raiskauksen yrityksestä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta ja vahingonteosta sekä pahoinpitelystä.Kaikkien rikosten esitutkinnat ovat valmistuneet ja ne on toimitettu syyteharkintaan. Poliisi epäilee henkirikoksista vuonna 1975 syntynyttä raahelaista miestä.Ensimmäinen henkirikos tapahtui 13. syyskuuta klo 01.30 jälkeen Raahen keskustan tuntumassa olevalla tyhjällä tontilla. Nuoreen naiseen kohdistunutta henkirikosta on tutkittu murhana muun muassa teon raakuuden ja julmuuden sekä sen mahdollisen suunnitelmallisuuden vuoksi.Toinen henkirikos tapahtui 17. syyskuuta Raahen Piehingissä, missä kohdehenkilönä oli vuonna 1951 syntynyt epäillyn raahelaismiehen äiti. Myös tätä henkirikosta on tutkittu murhana. Molemmissa henkirikoksissa surmaaminen tehtiin teräaseella ja rikosten tekotapa oli yhteneväinen.Poliisi kertoi tutkinnan alkuvaiheessa, että epäilty tunsi uhrit entuudestaan, mutta nuoren naisen osalta asia jäi lopulta syyttäjän mukaan epäselväksi.Poliisi julkaisi viime lokakuussa rikoksista epäillyn kuvan ja nimen ja toivoi miehen aiempia seksikumppaneita ottamaan yhteyttä poliisiin. Esitutkinnassa selvisi, että epäilty mies on harrastanut suojaamatonta seksiä eikä hän ole kertonut seksikumppanilleen olevansa hiv-positiivinen.