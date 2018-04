Kotimaa

Kati Tervon kolumni: Koirasta sekaisin

Sohvannurkassa tutkin netistä ja kirjoista rotuja. Kuvittelen erilaisia turreja meille. Välillä tuntuu kirkastuvan. Hetken päästä sumenee. Olen tehnyt kymmenen kertaa Kennelliiton hankikoira.fi-testin löytääkseni meille mieluisan ja soveliaan. Testi ei tunnu osuvan oikeaan. Saan outoja vastauksia. Tyrkytetyt eivät kohtaa mielikuvaani. Eivät vielä.Kaipaan ulkoiluttajaa. Mies sanoi vuosikymmeniä sitten, ettei hän halua kävellä vailla päämäärää, vain kävelläkseen. Koira haluaa. Se nauttii, kun saa kulkea kanssani kotimeren rantoja, nuuhkia tuulia ja tuiskuja. Mies on kiinalaisessa horoskoopissa koira, muttei se vaikuta tähän ulkoiluasiaan mitenkään.Meidän koiramme ei saa olla pelkkä sylivauva. Haluan työntää naamani sen ulkoilun raikastamaan turkkiin ja kertoa sille juttuja. Olen varma, että minusta tulisi sellainen koiraemäntä, joka rupattelisi hauvalle kaikenlaista. Mies on niin kiireinen, ettei aina ehdi kuunnella. Koira ehtisi.Kestäisinkö koirasta aiheutuvaa vaivaa ja myöhemmin suurta surua. Jaksanko käyttää sitä lääkärissä ja hoitaa sitä kuin lasta, jos se sairastuu? Aivan varmasti. Entäs kun se vanhenee ja sille tulee iän tuomia vaivoja? Todennäköisesti koira kuolisi ennen minua. Joutuisin hautaamaan ystäväni. Ihmisystäväni tukahdutti hauvakuumeensa miettimällä koiran vanhuutta.Television aamutohtori kertoi, miten paljon koiran pito edistää ihmisen terveyttä, niin fyysistä kuin henkistä. Masentuneet hyötyvät lemmikistään. Se saa heidät liikkeelle ja suo lämpöä sekä läheisyyttä. Vanhus iloitsee koirastaan, jos vain jaksaa sitä hoitaa.Syytän somea siitä, että viisi vuotta kestänyt hauvakuumeeni ei laannu. Aina joku jakaa kuvia lemmikistään, vasta perheeseen hankitusta pennusta tai uskollisesta ystävästä, joka kosteilla koiransilmillään vetoaa hoivaviettiini. Lukemattomia koiranulkoilutuskuvia pääsiäishangilta tulvii tajuntaani. Seppo ja Lipponen ovat koiria, jotka muka tunnen. Tosiasiallisesti Twitteristä vain.Ulkopuolinen näkee tilanteeni. Pesäni tyhjenee. Poika pääsee ylioppilaaksi ja äiti haluaa korvata vauvansa uudella. En kiellä tätä. En ainakaan kokonaan. Tunnen kaltaisiani vasta aikuistuneen lapsen äitejä, jotka haaveilevat koirasta. Ymmärrämme toisiamme.Suunnitelmani etenee. Aion tavata erilaisia koiria. En tyydy virtuaalieläimeen. On päästävä tekemään tuttavuutta. Miltä koiraa tuntuu silittää ja rapsuttaa? Millainen sen temperamentti on? Pelkäänkö sitä? Haukkuuko se minulle? Minua on neuvottu, että kun näen sen oikean, tiedän heti, että se se on. Nuorena naisena miehistä puhuttiin samalla tavalla. Kyllä sen tietää, kun kohdalle sattuu. Hän on se oikea, karvakuono.Kirjoittaja on kirjailija ja perheenäiti.