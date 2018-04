Kotimaa

Torstaina noustaan jopa yhdeksään lämpöasteeseen – sadetta luvassa ympäri Suomen

Viikonlopuksi viilenee hieman.

Aamulla idässä ja pohjoisessa sataa vielä paikoin vettä tai lunta. Päivällä maan keski- ja pohjoisosassa on pilvistä ja enimmäkseen poutaista. Maan etelä- ja länsiosaan saapuu iltapäivällä vesisade lounaasta. Illalla ja yöllä vesisateet leviävät itään ja pohjoiseen, Lapissa sataa räntää tai lunta. Etelänpuoleinen tuuli heikkenee myös idässä ja pohjoisessa.



Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4 – 9 astetta, maan pohjoisosassa 1 – 6 astetta, Pohjois-Lapissa nollan vaiheilla.



Perjantaina matalapaine sateineen liikkuu maamme yli itään. Sää on pilvinen. Vesi- ja räntäsateita tulee koko maassa, Pohjois-Lapissa sataa lunta. Illalla ja yöllä voimistuu kylmä luoteistuuli navakaksi lännestä alkaen, puuskissa tuuli on kovaa. Sateet muuttuvat lumeksi. Päivälämpötila on 1 – 6 astetta, Pohjois-Lapissa nollan paikkeilla.



Lauantaina lännenpuoleinen tuuli on voimakasta etenkin idässä. Aamuksi sää selkenee suuressa osassa maata. Pohjois-Lapissa sataa lunta paikoin. Päivällä on poutaa lähes koko maassa, pilvisyys lisääntyy lännessä. Päivälämpötila on 4 – 7 astetta, Pohjois-Lapissa alempi.