Kotimaa

Ulkoministeriön 100-vuotiskirja: Pär Stenbäck vei Paavo Väyryseltä uuden television ja videot

Ulkoministeri Stenbäck vei uudet laitteet Väyryseltä

Politiikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stenbäck sanoi, että hän ei Patelle tätä hienoa laitetta jätä, kannetaan se vaikka tuohon yövartijoille ja tuodaan se vanha Salora takaisin tänne ministerin huoneeseen.

Ongelma talvisodan brittivapaaehtoisista

Valtaosa





Kiusalliset neuvostoloikkarit

Suomi

Suomen kolkko maine pelotti. Harva uskalsi hakea Suomesta turvapaikkaa. Vielä harvemmalle se myönnettiin.