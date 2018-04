Kotimaa

Riina, 19, katosi mystisesti lähes vuosi sitten – tapausta edelsi useita kummallisia yhteensattumia

19-vuotias

Mitä Riina teki rikoksia tehtailleen miehen seurassa?

Miksi mies kantoi mukanaan luvatonta asetta?





Erikoiset tapahtumat metsätiellä: palanut auto ja riitelyä





Laukausten ääniä palopaikan lähistöllä

Kertoi siskolleen olevansa ”pahassa paikassa”