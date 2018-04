Kotimaa

Antti Lindtman haluaa pääkaupunkiseudun valtuustot hätäkokoukseen soten vuoksi

Lindtmanin mukaan kokous tarvitaan, koska hallitus on ollut poikkeuksellisen kovakorvainen ja sivuuttanut systemaattisesti pääkaupunkiseudun kuntien ja Uudenmaan kuntien näkemykset uudistusta valmistellessaan.– Näyttää siltä, että ne keinot, joita tähän asti on käytetty, eivät ole tepsineet. Kukin kunta on antanut lähes parikymmentä lausuntoa. Herää kysymys, pitääkö ottaa poikkeukselliset toimet käyttöön.Samankaltaisia pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteiskokouksia on pidetty viimeksi viime vuosikymmenellä, vuosina 2006, -07 ja -08.– Pitäisikö yhteistyöstä hakea enemmän voimaa ja saada sellainen viesti kuuluviin, jota hallitus ei voisi ohittaa.Yhteistoimintaa tarvitaan Lindtmanin mukaan varsinkin nyt, kun uudistuksen vaikutukset alkavat näkyä, kuten 300 miljoonan leikkaukset, jotka lankeavat Uudellemaalle heti ensimmäisenä vuonna.Lindtmanin mukaan kokous pyritään saamaan koolle lähiviikkoina, viimeistään toukokuun puoliväliin mennessä. Aloite on saanut positiivista vastakaikua pääkaupunkiseudun kunnilta. Järjestelyistä on määrä keskustella 13. huhtikuuta pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä.