Bisquit: Lentäviä, lautasia

Lentäviä, lautasia

Vielä hiljan tuon suustaan päästäneelle olisi sanottu, että mitäs hullujas puhut. Tänään huomautusta seuraa kadehtivien katseiden saattama mykkä ihailu: siinäpä meille viesti suoraan ruokatrendien huipulta.Heinäsirkalla on ollut kautta aikain hieman arveluttava maine.Syylliset kyseenalaisen kunniaan löytyvät Vanhasta testamentista: Aaron ja pikkuveljensä Mooses.(Toisin kuin usein luullaan jälkimmäisellä ei ole geneettistä yhteyttä muinaisitalialaisesta kuningashuoneesta polveutuvaan Paavo Lipposeen, joka taas ei ole sukua Kiinan keisarille, mutta kylläkin tämän kanssa puheväleissä).Mooses oli päässyt Egyptissä niihin pöytiin, joissa päätöksiä tehdään, ja saanut Aaronin apulaisekseen.Ennen pitkää veljesten ja Egyptin johdon välille syntyi ennustettu konflikti. Se eskaloitui kriisiksi, jonka aikana faaraota uhattiin heinäsirkoilla, ellei tämä myöntyisi veljesparin vaatimuksiin.Faaraon suhtauduttua nihkeästi saamaansa tarjoukseen, veljekset myös toteuttivat uhkauksensa.Aisopos taas juurrutti jälkipolville käsityksen sirkasta huomisesta huolta kantamattomana lusmuna, jolle työnteon asemesta maittavat ihan muut asiat:”Sirkka lauloi lystiksensä,oman intonsa iloa.”Jos tuon runomuotoon puetun Aisopoksen ajatuksen kääntää nykykielelle, niin siinähän kuvaillaan hämmästyttävän tarkasti nykypäivän parlamentaarinen sopeutumiseläkeläinen.Nyt tuo notorinen työn vieroksuja (sirkka) on saanut uuden elämän (symbolisesti) ihmisen tavoittelemana vatsantäytteenä. Vanhasta vitsauksesta on tullut trendikästä ja alan ammattilaisten arvostamaa vatsausta.Paatuneelle romantikolle, jolle kesäyössä noin sirkkain viulut soi, jo pelkkä ajatus sirkasta puhumattakaan sen syömisestä on varmasti vaikea niellä.Ekonomisti taas näkee heti materiaalin synergiaedut. Mikä olisi kustannustehokkaampi kuin uusi soittoruokala: ensin soittaa sirkat ja sitten ne syödään.Mutta kuten vastikään edesmennyt Stephen Hawking korosti, uutta ei synny ilman uutta ajattelua.”Miksi pitäytyä siihen, että hepokatti on maantiellä poikittain. Uskalla ajatella, että se onkin pitkittäin.”Sirkka on myös eettinen valinta.Nykykuluttaja arvostaa ennen kaikkea hyvää lähisyötävää mummon vapaista kanoista kotitilan onnellisiin possuihin. Mikä voisi olla vapaampi ja onnellisempi kuin intonsa iloa lystiksensä laulava sirkka!No nirsojahan maailmassa on aina ollut ja joillekin siitä maksetaan jopa palkkaa.Kauan ei tarvinne odottaa, kun jo löytyy ravintola­kriitikko, jonka lautasella sirkkojen määrä on niukka, suutuntuma vaisu ja tekstuurissa kehitettävää.Toivoa sopii, että se tatuoitu kokki löytää silloin ne oikeat sanat:– Siellä on joka sirkka, joka sinne kuuluu. Ja n’oon sen laatuusia sirkkoja jotta ne ei krapsu.- - - - -Kirjoitus kuuluu palkittuun sarjaan Vastuullista pakinointia ruokaympyrässä.