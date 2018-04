Kotimaa

Tyttöjoukko oikeuteen: Epäiltyä kiristystä ja pahoinpitelyä kauppakeskusten luona Espoossa

Espoolaisten kauppakeskusten Sellon ja Ison Omenan luona sattuneista tyttöjoukon epäillyistä rikoksista on nostettu syytteet.

Syytettyinä on viisi nuorta naista, joista neljä oli tekohetkillä alle 18-vuotiaita. Heistä osa oli mukana kolmesta tapauksesta useammassa. Kaikki asianomistajat eli uhrit ovat niin ikään nuoria naisia.



Ison Omenan osalta kyse on epäillystä kiristyksestä ja kiristyksen yrityksestä joulukuussa 2016. Sellon tapahtumissa 16. tammikuuta 2017 epäillään pakottamista ja pahoinpitelyä. Uhri oli teinityttö, ja syytettyjä on kolme. Sellon seuraavan päivän tapahtumista syyte on nostettu pakottamisesta.



Tekoihin epäillään osallistuneen myös useita alle 15-vuotiaita.



Syyttäjä ei halua toistaiseksi kuvailla tilanteita tarkemmin. Alustavan tiedon mukaan juttua puidaan käräjillä toukokuun alussa.