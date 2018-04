Kotimaa

Keskiviikon sää: Vesi- ja lumisateet alkavat iltapäivällä

Sää Loppuviikko näyttää myös sateiselta.

Keskiviikon edetessä pilvisyys alkaa lisääntyä lännestä alkaen. Iltapäivällä länteen saapuu vesisateita lännestä. Illalla ja yöllä sateet liikkuvat itään ja pohjoiseen. Yöllä maan länsiosassa poutaantuu. Maan keskiosassa sateen olomuoto on vettä tai lunta, pohjoisessa lunta. Kaakkoistuuli voimistuu. Päivälämpötila on 1 – 5 astetta, Lapissa -4 – 1 astetta. Pohjois-Lapissa on kylmintä.



Torstaina lauhaa ja kosteaa ilmaa virtaa Suomeen etelästä. Sää on pilvistä ja lumisateet väistyvät pohjoisesta itään. Päivällä etelään saapuu uusia vesisateita etelästä. Illalla ja yöllä sateita leviää myös maan keski- ja pohjoisosaan etelästä. Sateet ovat enimmäkseen vettä lukuun ottamatta Lappia. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 3 – 8, Lapissa alempi. Yö on lauha, Keski- ja Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.



Perjantaina sataa ajoittain vettä, Lapissa räntää tai lunta. Illalla kylmenee ja sateet muuttuvat lumisemmiksi etelässäkin lännestä alkaen, tuuli kääntyy luoteeseen ja voimistuu. Päivällä on useita plusasteita, Pohjois-Lapissa ollaan nollan vaiheilla.







