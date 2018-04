Ex-kouluunsa Nastolassa murtautuneet nuorukaiset murjoivat opinahjon käsittämättömään kuntoon – jäivät kiinni verekseltään

Kotimaa

Ex-kouluunsa Nastolassa murtautuneet nuorukaiset murjoivat opinahjon käsittämättömään kuntoon – jäivät kiinni

kyläkoulun entistä oppilasta murtautui koulurakennukseen ja tuhosi lyhyen kouluvierailun aikana tuhansien eurojen edestä irtaimistoa.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi kolmikon vahingonteosta sakkoihin. Kullekin tuli 50 päiväsakkoa ja maksettavaa 300 euroa. Tuomituista kaksi on 18-vuotiaita ja kolmas vuoden nuorempi.Miehenalut saivat viime joulukuussa päähänpiston vierailla entisessä opinajossaan, nastolalaisella ala-asteella. Paikka oli kolmikolle tuttu vuosien ajalta. He olivat oppineet lukemaan ja laskemaankin sen suojissa.Koulu lakkautettiin pari vuotta sitten, mutta kyläkoulua on käytetty harrastustoiminnassa ja rakennuksessa on ollut sähköt ja lämmöt päällä. Myös hälytysjärjestelmä on toimiva. Sen sai kolmikko todeta, kun jonkin ajan kuluttua tuhoista nuoret saivat seurakseen paikalle tulleen kiinteistönhoitajan. Kohta tuli myös poliisipartio.poikia heti koulun pihassa. He kiistivät käyneensä rakennuksessa, mutta kun kolmikon kengänpohjiin sopivat jäljet löytyivät sekä ulko-oven edustalta että sisätiloista alkoi nuorten muisti vähitellen palautua.Kolmikon kengänpohjien kuvioita löytyi rakennuksen jokaisesta kerroksesta.Sisälle nuoret olivat menneet rikkomalla ikkunan jääkiekkomailalla. Sisätiloissa joukko ahkeroi voimiaan säästämättä: vessanpönttöjä ja lavuaareja oli rikottu, pöytiä ja muita kalusteita oli heitelty portaista alas, lääkekaapin ja jääkaapin sisällöt oli levitelty huoneisiin. Kattovalaisimia oli myös rikottu.Toisesta rikotusta vessapöntöstä valui vettä tiloihin. Jauhesammutin oli tyhjennetty yläkerrokseen. Jauhesammutin löytyi myöhemmin ulkoa lumihangesta.esitutkinnan mukaan pojat eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, kuka oli saanut idean lähteä kouluvierailulle.Kaksi nuorista keskittyi heittelemään erityisesti kirjoja ja penkkejä. Esitutkinnassa yksi muisteli, että kirjat olivat etupäässä lukukirjoja.Kolmas käytti jääkiekkomailaa rikkomalla kalusteita.Yksi kolmikosta kertoi olleensa niin humalassa, ettei muista koulukäynnistä juuri mitään.Mukaansa joukko ei ottanut koulurakennuksesta mitään.juttua tutkittiin myös varkauden yrityksensä, mutta kun sellaisesta ei ollut näyttöä poliisi poisti nimikkeen tutkinnasta. Kuulusteluissa nuoret olivat hyvin sovittelevia.Lahden kaupunki vaati alun perin yli 4 000 euron korvauksia tuhoista, mutta oikeudessa summa tarkentui noin 2 300 euroksi.Käräjäsalissa kolmikko oli paikalla. Nuorin tuomituista on alaikäinen ja hänellä oli äiti tukenaan juttua käsiteltäessä.Oikeus tuomitsi jokaisen 50 päiväsakkoon. Syyttäjä vaati kolmikolle ankarampaa rangaistusta.Käräjäoikeus käsitteli jutun tiistaina.