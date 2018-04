Kotimaa

KRP on aloittanut esitutkinnan Vantaan kunnallispolitiikkaan liittyvästä epäillystä korruptiotapauksesta

Oikeusministeri Antti Häkkäsen https://www.is.fi/haku/?query=antti+hakkasen (kok) erityisavustaja Tapani Mäkinen https://www.is.fi/haku/?query=tapani+makinen (kok) on irtisanoutunut työstään lahjus- ja virkarikosepäilyjen takia.

