Kotimaa

Rattijuopumuksesta epäillyn aseluvat peruttiin – viisi asetta etsintäkuulutettu

Keuruun poliisia työllistänyt törkeän ampuma-aserikoksen esitutkinta on päättynyt ja asian käsittely siirretty Keski-Suomen syyttäjänvirastoon.Tutkinta sai alkunsa, kun Keski-Suomessa asuvalta mieheltä peruttiin aseluvat tämän syyllistyttyä törkeään rattijuopumukseen.Poliisin noutaessa aseita mies ei luovuttanut niitä. Tekoa on tutkittu törkeänä ampuma-aserikoksena, sillä miehellä oli luvat kaikkiaan 15 aseeseen, eli kolmeen kivääriin, pienoiskivääriin, yhdistelmäaseen, neljään haulikkoon, pistooliin, kolmeen pienoispistooliin ja kahteen mustaruutiaseeseen.Esitutkinnassa suoritettiin useita kotietsintöjä ja tapauksen yhteydessä on ollut kiinniotettuna yhteensä kuusi henkilöä.Kuopiossa suoritetussa kotietsinnässä löydettiin seitsemän pitkäpiippuista asetta ja kolme käsiasetta. Yhden kotietsinnän aikana takavarikoitiin luvaton itse tehty 22-kaliiperinen käsiase. Kyseinen ase ei ollut alkuperäisten etsittävien aseiden listalla.Tutkinnan yhteydessä paljastettiin myös kaksi merikontissa pidettyä kannabiskasvattamoa.Suoritetuista toimenpiteistä huolimatta kateisiin jäi viisi asetta, eli kaksi kivääriä, pienoiskivääri ja kaksi pienoispistoolia. Kateisiin jääneet aseet on etsintäkuulutettu.Keski-Suomessa asuva mies on ollut vangittuna todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä 7. maaliskuuta lähtien.Muut rikoksesta epäillyt henkilöt on vapautettu heihin kohdistuneen esitutkinnan jälkeen.Asiassa tulee nostaa syyte 9. huhtikuuta mennessä Keski-Suomen käräjäoikeudessa.