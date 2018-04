Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Vale ei hyvällä tarkoituksella parane

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yrittäjät on halunnut kertoa tosiasioita elävästä elämästä mutta sortuu välittämään vääriä väitteitä.

https://tekniikanmaailma.fi/

Suomen Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten etu- ja palvelujärjestö. Suomen Yrittäjät tekee parhaansa, jotta päättäjät ja tavallinen kansa ymmärtäisivät mahdollisimman hyvin yrittämisen haasteet ja yrittäjyyden autuuden.Verkkosivuillaan järjestö on julkaissut pääsiäiseen sopivan tarinan suklaamunia keräävästä lapsesta, joka saa karvaasti kokea, kuinka hankalaa yrittäminen oikeasti on.Yrittäjäjärjestö opastaa lukijaa huomautuksella tekstin alussa:”Pienistä veroihin liittyvistä virheistä huolimatta tarina on opettavainen. Alla koko tarina, kuten se on verkossa levinnyt jo usean vuoden ajan.”Virheitä ei ole vaikea löytää. Ne eivät rajoitu veroihin.Tekstin mukaan palkan sivukulut ovat noin 60 prosenttia bruttopalkasta.Eivät ole. Työnantajan sivukulut ovat loma-ajan palkka ja lomapalkan korotus huomioon ottaen noin 35–38 prosenttia palkasta.Kirjoituksen mukaan yritykseltä peritään ensin voitosta yhteisövero. Sen jälkeen yrittäjä voi maksaa itselleen palkkaa.Ei pidä paikkaansa. Maksettu palkka alentaa yrityksen voittoa ja sitä kautta yhteisöveron määrää.Kirjoituksessa myös väitetään, että yrittäjä joutuu maksamaan omista palkkatuloistaan veroa 60 prosenttia.Ei joudu.Jos yrittäjä maksaa itselleen palkkaa esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa, hänen veroprosenttinsa on asuinkunnasta riippuen noin 19–21.Vaikka yrittäjä maksaisi itselleen palkkaa viisi miljoonaa euroa vuodessa, hänen veroprosenttinsa ei olisi 60 vaan noin 50.Kirjoituksessa on itse asiassa hyvin vähän sellaisia asioita, jotka eivät ole pielessä. Yrittäjät on halunnut kertoa tosiasioita elävästä elämästä mutta sortuu välittämään vääriä väitteitä.Sosiaaliseen mediaan mahtuu kaikenlaista, mutta kirjoituksen arvo nousee hurjasti, kun yrittäjien etujärjestö julkaisee sen sivuillaan.Kun Yrittäjät vakuuttaa, että pienistä virheistä huolimatta tarina on opettavainen, se on väärässä.Kun tarina luo lukijalle täysin väärän kuvan todellisuudesta, tarina on opettavainen korkeintaan siinä mielessä, että se opettaa olemaan luottamatta Suomen Yrittäjiin.Tähän asti olen uskonut, että yrittäjyyteen liittyy paljon oikeitakin ongelmia ja turhia pykäliä.Enää en ole siitä niin varma.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.