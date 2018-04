Kotimaa

Poliisi julkaisi valvonta­kameran kuvat Malmilta: Tunnistatko epäiltyä kahvilaryöstäjää?













Epäilty ryöstö tapahtui osoitteessa Örsinkuja 2 sijaitsevassa kahvilassa kello 10.50 helmikuun 20. päivänä. Helsingin poliisilaitoksen mukaan kahvilaan oli tullut 25 - 30-vuotias mies, joka uhkasi kahvilassa yksin tapahtuma-aikaan ollutta myyjää teräaseella. Hän sai anastettua kassasta pienen summan rahaa. Rahat vohkittuaan mies oli poistunut kahvilasta ensin Kirkonkyläntien suuntaan ja sen ylitettyään jatkanut Malmin raittia pohjoisen suuntaan.Myyjä ei loukkaantunut teon yhteydessä. Koska omaisuuden anastamiseen on käytetty teräasetta, tekoa tutkitaan törkeänä ryöstönä.Poliisi on saanut käyttöönsä valvontakameran kuvia tekijän pakoreitiltä. Koska tekijän henkilöllisyyttä ei ole pystytty vielä selvittämään, on poliisi päättänyt julkaista valvontakameran kuvia tekijästä ja pyytää yleisön apua tekijän henkilöllisyyden selvittämiseksi. Kaikki tapahtumaan liittyvät tiedot ja tekijän henkilöllisyyteen liittyvät vihjeet pyydetään ilmoittamaan virka-aikana Helsingin poliisin numeroon 0295 471 295 tai sähköpostilla osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi.Kahvilamyyjä on kertonut poliisille tekijän olevan 25–30-vuotias suomea puhuva mies. Mies on pituudeltaan noin 180–185-senttinen ja vartaloltaan hoikka. Päässään miehellä oli tumma pipo ja aurinkolasit. Vaatetuksena miehellä oli väljä tummansininen nahkatakki, joka ulottui reiden yläosaan asti. Jalassa miehellä oli väljät tummat housut ja tummat talvikengät. Kädessä miehellä oli musta kankainen Alkon mainoskassi, joissa useiden olutmerkkien nimiä.Artikkeli päivitetty kello 14.25. Poliisi korjasi vihjepuhelinnumeronsa.