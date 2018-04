Kotimaa

Satojen Husin potilaiden tietoja meni kirjeiden mukana vääriin osoitteisiin

3.4. 12:55

Yli 500 ihmisen sairauskertomustietoja on päätynyt vääriin osoitteisiin kirjelähetysten mukana, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).

Virheellisen lähetyksen sai viisi potilasta. Jokainen kirje sisälsi useiden muiden potilaiden tietoja.



Husin mukaan lähetykset on jäljitetty ja ne ovat palautuneet sairaanhoitopiirille. Potilaat, joiden tietoja on päätynyt vääriin osoitteisiin, saavat pian asiasta kertovan kirjeen.



Hus käyttää potilaskirjeiden lähettämisessä ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka tulostaa ja kuorittaa Husin sähköisesti lähettämät kirjeet ja toimittaa ne postin kuljetettavaksi. Vikalähetys johtuu Husin mukaan palveluntarjoajan tekemästä virheestä. Sekaannus tuli ilmi, kun yksi virheellisen lähetyksen saaneista oli yhteydessä Husiin.



Hus on tehnyt asiasta ilmoituksen sekä Valviralle että tietosuojavaltuutetulle.