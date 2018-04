Illalla kadulla seisoskelleelta nigerialaisnaiselta alettiin tivata, ”mitä teet täällä” – tällaista on etninen profilointi Suomessa

Näin haastatellut kertoivat tutkimuksessa

– Eräänä päivänä olin maksamassa ostoksiani supermarketissa, kun vartija tuli kuiskaamaan jotain kassalle ja tuli tekemään minulle tarkastuksen. Järkytyin tapahtuneesta. (Nainen, yli 30, Uganda)



– Minut on pysäytetty kysyen ”mitä teet täällä?” Sitten aletaan kysyä henkilöllisyystodistusta. Etenkin, jos on ulkona kahdeksan, yhdeksän tai kymmenen aikaan ja seisoskelee jossain. (Nainen, Nigeria/Suomi)



– Kyllä, satamassa esimerkiksi Ruotsiin tai Viroon mennessä pitää aina ilmoittaa, mistä on tulossa... joutuu satunnaisiin tarkastuksiin. Viranomaiset kutsuvat luokseen ja henkilöllisyystodistus pitää näyttää. (Mies, 33, Itä-Afrikan maa/Suomi)



– Olin ehkä viidentoista tai neljätoista, kun asuinalueeni lähellä sattui raiskaus. Suuri joukko poliiseja etsi syyllistä, joka vaikutti olevan afrikkalaistaustainen. (...) Pidin outona sitä, että he pysäyttivät joka ikisen metroasemalle tulevan mustan henkilön; joka ikisen, ei vain minua. Jäin jumiin ehkä puoleksitoista tunniksi. (Mies, 23, Somalia/Suomi)