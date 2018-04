Kotimaa

Sää lämpenee – torstaina mahdollisuus jopa 10 lämpöasteeseen

Sää Tiistaina matalapaine väistyy Suomesta koilliseen.

Tiistaina Suomen itä- ja pohjoisosassa tulee lumisateita, maan länsiosassa sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Illalla lunta tulee enää Lapin itäosassa, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 1 – 5 astetta, idässä ja pohjoisessa 0 – 4 astetta pakkasta.



Keskiviikkona sää on aluksi aurinkoista ja poutaista. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy ja maan länsiosaan saapuu lounaasta vesi- ja räntäsateita, maan keskiosassa tulee myös lunta. Illalla ja yöllä sateet leviävät maan itä- ja pohjoisosaan. Päivälämpötila on 2 – 6 astetta, Lapissa paikoin nollassa.



Torstaina sää lauhtuu edelleen ja Suomen yli koilliseen liikkuu sadealue. Sateet tulevat pääosin vetenä, Lapissa sataa illasta alkaen lunta. Päivälämpötila kohoaa suojan puolelle koko maassa, etelässä voidaan päästä jopa 10 asteeseen.