Kotimaa

Juhan tismalleen samasta paikasta Kontiolahdella ottamat kuvat osoittavat, miten rajusti sää muuttui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





IS:n lukijat lähettivät useita kuvia maanantain lumikaaoksesta. Kokosimme niistä muutamia kuvagalleriaksi.