Kotimaa

Helsinki-Vantaa selvisi lumipyrystä vähillä häiriöillä 2.4. 17:58

Liikennettä jouduttiin rajoittamaan huonon näkyvyyden vuoksi.

Helsinki-Vantaan lentoasema välttyi lumimyrskyssä pahoilta häiriöiltä, kerrotaan Finavialta. Finavian mukaan lentoliikenteessä on iltapäivällä ollut noin vartin viivästyksiä päivän mittaan, koska liikennettä on jouduttu rajoittamaan huonon näkyvyyden vuoksi.



Nyt Finavia uskoo tilanteen olevan pääosin ohi, sillä satava lumi on nyt entistä märempää ja sulaa siksi nopeasti.



Finnair ilmoitti eilen peruvansa tältä päivältä 19 edestakaista lentoa ennustetun lumimyräkän vuoksi.