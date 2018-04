Kotimaa

Huono näkyvyys haittaa Helsinki-Vantaalla – saapuvaa lentoliikennettä rajoitettu

7:50, Rooma, AY1761

9:25, Pariisi Charles de Gaulle, AY1573, CX1440, AF5007

9:30, Budapest, AY1251

11:30, Berliini Tegel, AY1433

11:35, Varsova, AY1143

12:45, Vilna, AY1107

13:40, Tampere, AY263, AF4677

13:50, Turku, AY223, AF4656

15:20, Tukholma, Bromma AY845, TF6113

15:40, Kööpenhamina, AY955, JL6879

16:00, Lontoo Heathrow, AY1337, MH9153, CX1414, JL6841, UL3237, AA9005, BA6033

16:00, Tukholma, AY813

16:05, Tampere, AY265, AF4650

16:20, Vaasa, AY315

16:20, Vilna, AY1105, BA6063, IB7418, JL6873

16:25, Rovaniemi, AY535

17:30, Soul, AY041

17:40, Moskova Sheremetjevo, AY713

18:20, Peking, AY085, CA5212

13:55, Soul, AY42

14:15, Peking, AY86

14:20, Tukholma, AY846

15:00, Budapest, AY1252

15:25, Tampere, AY264

15:25, Turku, AY224

15:35, Varsova, AY1144

15:40, Vilna, AY1108

15:40, Rooma, AY1762

16:05, Berliini Tegel, AY1434

16:15, Pariisi Charles de Gaulle, AY1574

17:40, Tampere, AY266

18:25, Vaasa, AY316

18:35, Tukholma, AY814

19:20, Vilna, AY1106

19:25, Rovaniemi, AY536

19:30, Kööpenhamina, AY956

22:15, Moskova Sheremetjevo, AY714

23:00, Lontoo, Heathrow, AY1338

Saapuvaa lentoliikennettä on jouduttu rajoittamaan Helsinki-Vantaalla huonon näkyvyyden takia. Finavian mukaan tämä tarkoittaa osalle saapuvista koneista noin 15 minuutin viiveitä.Iltapäiväksi on luvassa aamua hankalammat sääolot, joten Finavia pyytää matkustajia varautumaan viiveisiin iltaan asti.Finnair on jo aiemmin kertonut peruvansa 19 edestakaista lentoa Helsinki-Vantaalla, ja lisäksi osaa lähtevistä lennoista on jo etukäteen myöhästytetty vartista kahteen tuntiin.